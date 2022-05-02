Москва, 2 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 38 военных объектов Украины. Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Среди них: 4 пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки», — отмечается в сообщении.