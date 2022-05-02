Москва, , 11:11 — REGNUM Внесение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в список скандального украинского сайта «Миротворец» за то, что он не разрешает поставки вооружений киевскому режиму через территорию своей страны, прокомментировал 2 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Как отметил заместитель секретаря Совбеза РФ, киевскому режиму всегда мало оружия, наёмников и денег, поступающих от стран Евросоюза, и потому теперь он начал заносить в проскрипционные списки европейских руководителей — президента Хорватии Зорана Милановича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и «отделять агнцев от козлищ». Решать, кто не войдёт в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих — берегитесь. Вы тоже под подозрением!», — написал он своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен 2 мая в список скандального сайта «Миротворец» за отказ пропускать через свою страну оружие для киевского режима.