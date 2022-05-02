Элиста, , 11:10 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, после COVID-19 выздоровел 31 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 2 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в двух ковидных госпиталях Калмыкии лечатся 49 пациентов. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 097 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 840 пациентов.