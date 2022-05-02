Москва, 2 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Жителей Московского региона предупредили о ветре и дожде.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что утро в столице и области выдалось солнечным, но в течение дня метеоусловия в центральной части РФ будут определяться прохождением атмосферного фронта окклюзии, связанного с северо-атлантическим циклоном.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами — небольшой кратковременный дождь», — отметил он.

В регионе ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 3−8 м/с.

В столице днем воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Подмосковье — до +11…+16. Атмосферное давление понизится и составит 747 мм рт. ст.