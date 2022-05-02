Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области призывают жителей быть внимательными и не проявляться беспечности при обращении с огнём. Об этом говорится в обращении к населению начальника главного управления МЧС по региону Михаила Осокина.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный спасатель Ульяновской области напоминает, что «причиной большой беды» при отдыхе на природе могут стать непотушенный костёр, брошенный окурок или оставленная на солнце стеклянная тара.

«Горение сухой травы при наличии даже небольшого ветра может охватить значительную территорию. […] Просьба к родителям — проведите беседы с детьми о соблюдении правил пожарной безопасности при посещении лесов и лесопарковых зон, поскольку детская шалость нередко становилась причиной больного пожара», — призвал Михаил Осокин.

Начальник управления призвал также быть внимательными при обращении с огнём, «не проявляйте беспечности», так своевременно принятые меры противопожарной безопасности оградят «от огненной стихии и спасут жизнь».

Напомним, что до 11 мая в Ульяновской области действует особый противопожарный режим. Предусмотрена, административная ответственность, в частности, за разведение костров и пал сухой травы. Кроме того, запрещено пользоваться открытым огнём, бросать в лесу горящие спички и окурки, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они могут «сработать как зажигательные линзы».

Отметим, что в январе–апреле 2022 года в Ульяновской области 447 зарегистрированных пожаров связаны с горением сухой травы и мусора, к административной ответственности за пал травы привлечены 15 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в режим повышенной готовности переведены лесопожарные службы и управление МЧС. Кроме того, усилены дежурные смены караулов пожарных частей и спасателей.

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