Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ростовской области военная полиция Южного военного округа (ЮВО) 2 мая перешла на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Mil.ru Военная полиция РФ

Личный состав военной полиции в круглосуточном режиме будет нести службу на территории военных городков и ряде общественных объектов. Об этом портал 1rnd.ru проинформировал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

ИА REGNUM сообщало, что в период с 1 по 10 мая все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 донских спасателей и пожарных.