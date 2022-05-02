Чемальский район, Алтай, , 11:05 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай 2 мая на 33 км автодороги Усть-Сема — Чемал — Куюс произошёл сход каменных масс с выходом на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сход каменных масс в Республике Алтай ГУ МЧС России по Республике Алтай

По данным ведомства, пострадавших нет. Ограничение движения не вводилось, дорожное полотно уже расчищено.

Местных жителей и гостей региона призывают быть осторожными на дорогах.

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