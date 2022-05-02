Ярославль, 2 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. XIV Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета начнёт работу в Япрославле 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба Русского концертного агентства.

ClassicalMusicNews.Ru Ярославская филармония

Открытие фестиваля пройдёт на сцене Ярославской филармонии. Темой мероприятия в 2022 году станет академическая музыка советской эпохи.

Слушателям будут представлены камерная симфония для струнных и литавр армянского композитора Эдварда Мирзояна, концертино для скрипки и струнных Моисея Вайнберга, концерт для фортепиано, струнных и литавр Галины Уствольской и сюита Дмитрия Шостаковича.

Солистами вечера 2 мая выступят лауреат премий «Грэмми» и «Золотая маска» Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России, скрипач Николай Саченко и белгийско-тайваньская пианистка Ю-Фень Чан. Фестиваль будет проходить в Ярославле и других городах области до 7 мая.

«Для меня это не просто фестиваль, а настоящее музыкальное событие: каждый год — это новая концертная программа, новые артисты, новая молодежь, которая принимает участие в наших проектах и, конечно же, любимая публика», — отметил Башмет.