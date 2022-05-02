Вашингтон, , 11:00 — REGNUM О возможной задержке поставки Тайваню 40 самоходных гаубиц M-109A6 до 2026 года сообщил властям острова Вашингтон. Об этом 2 мая сообщает South China Morning Post.

По информации издания, такая задержка связана с «перегруженностью производственных линий» из-за происходящих на территории Украины военных действий.

При этом власти США одобрили поставку Тайбэю 40 гаубиц «Паладин» и боеприпасов к ним на сумму $750 млн в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что переговоры о сотрудничестве в вопросе снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня и о плане действий на случай возникновения такого конфликта провели в начале марта за закрытыми дверями США и Британия.