Нефтеюганск, Югра, 2 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Полицейские Югры установили личность подозреваемого в заведомо ложных сообщениях, которые в течение четырёх дней в декабре 2021 года парализовали работу объектов социальной инфраструктуры Нефтеюганска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

Всего в течение четырёх дней было зарегистрировано пять таких фактов. Все экстренные службы Нефтеюганска были тогда брошены на поиски взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность гражданина, который оставлял данные ложные сообщения. Им оказался житель города Березовский Свердловской области 2006 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый поясняет, что якобы он поругался со знакомым из Нефтеюганска и решил таким образом отомстить обидчику.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.