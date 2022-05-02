Веллингтон, 2 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Новая Зеландия включила в санкционный список 170 российских сенаторов и 6 компаний оборонного сектора. Об этом 2 мая заявила новозеландский министр иностранных дел Нанаи Махута.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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«Последний раунд санкций направлен против 170 членов верхней палаты российского парламента, известной как Совет Федерации, а также на 6 компаний и организаций оборонного сектора», — отмечается в коммюнике.

Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских бизнесменов, политиков, крупнейших банков РФ.