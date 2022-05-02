Москва, 2 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

По его словам, просветительская и благотворительная деятельность российской уммы, направленная на поддержку нуждающимся, духовно-нравственное воспитание молодежи, сохранение обычаев и традиций, заслуживает большого уважения и признания.

«Сегодня особенно ценен ее вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, противодействие ксенофобии и экстремизму», — отмечается в телеграмме.

Мишустин пожелал мусульманам мира, процветания, здоровья и благополучия.