Иркутск, , 10:55 — REGNUM Иркутские спасатели обеспокоены ухудшением пожароопасный обстановки. По данным территориального ГУ МЧС РФ, из 68 пожаров, произошедших за сутки, 1 мая, в регионе, 28 — это поджоги сухой травы и 12 случаев горения мусора.

Иркутская область. Травяной пожар Цитата из видео

«В трёх случаях удалось установить личности нарушителей. Расследования ведутся дознавателями МЧС России по факту всех пожаров», — пояснили в МЧС.

В официальном сообщении отмечается также, что для предотвращения нарушений требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим организована работа более 700 патрульных, патрульно-манёвренных и маневренных групп численностью более 2,5 тысяч человек.

На территории 29 муниципальных образований южных, западных, центральных и верхнеленских районов введён особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 2 мая, рассказал подробности об опасном возгорании, возникшем накануне районе садоводства «Прибрежный»: пал травы грозил перейти не только садоводство, но и на село Парфеновка, завод по производству бетона, две АЗС и автоцентр.

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