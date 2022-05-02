Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области идёт подготовка к шествию «Бессмертного полка», который впервые состоится в двух форматах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

В этом году всероссийская акция впервые пройдёт и виртуально, и в онлайн-формате. Для участия в офлайн-проекте не потребуется повторное внесение данных о семейных героях, если информация о них зарегистрирована в прошлые годы. В этом году зарегистрироваться в онлайн-шествии «Бессмертного полка» можно до 7 мая.

Организаторы отмечают, принять участие в акции могут родственники и потомки бойцов Красной армии, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны.

«Родственники погибших в локальных конфликтах, где боролись с современным нацизмом, включая военную спецоперацию по денацификации Украины», — говорится в сообщении.

Что касается шествия в Ульяновске, то «Бессмертный полк» пройдёт от площади Ленина, по улице Спасской, бульвару Пластова, улице Гончарова и завершится на площади 30-летия Победы, где состоится праздничный концерт в честь Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках празднования Дня Победы подготовлено более 200 мероприятий. Праздничные мероприятия начнутся 2 мая — в частности, состоятся различные акции, автопробеги, митинги, тематические события.

Подробнее: В честь Дня Победы в Ульяновске пройдёт 200 мероприятий

Читайте ранее в этом сюжете: В честь Дня Победы в Ульяновске пройдёт 200 мероприятий