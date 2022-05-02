Иркутск, 2 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 3 мая. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, грозы, дождь с мокрым снегом.

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Также 3 мая местами по региону ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

По области: переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в Тайшетском, Чунском, северо-западных районах и днём по области небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +4, +9°С, при прояснении — 1, — 6°С, днём +17°С, +22°С, при облачной погоде +7°С, +12°С, в Катангском и северо-восточных районах +3, +8°°С.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 23 пожара. Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 мая рассказал подробности об опасном возгорании, возникшем накануне районе садоводства «Прибрежный».

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