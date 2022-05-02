Хельсинки, 2 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Об окончательном решении Финляндии о возможности ее вступления в состав НАТО будет объявлено 12 мая. Об этом 2 мая говорится в материале финской газеты Iltalehti.

Финляндия

По информации источников издания, финский президент Саули Ниинистё утром 12 мая объявит о поддержке решение о вступлении Финляндии в альянс

Также указывается, что после его заявления выступят представители политических партий страны, которые также поддержат решение финского лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что к прекращению поставок в Финляндию в мае российского природного газа готовятся финские правительство и компании.