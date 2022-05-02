Красноярск, , 10:41 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая ночью в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Днём в центральных и южных районах края порывы западного ветра достигнут 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах Алтайского края 2 мая идут кратковременные дожди, грозы.

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