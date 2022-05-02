Нижние Серги, Свердловская область, , 10:38 — REGNUM В Нижнесергинском районе Свердловской области задержали подозреваемого в гибели сотрудницы полиции. Об этом пишут СМИ.

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По данным «КП-Екатеринбург», под подозрение попал её отец. На месте трагедии была найдена окровавленная монтировка. А спутник женщины, который был с ней на рыбалке, заявил, что на даму якобы напал неизвестный в чёрной маске.

Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, тело женщины нашли ранее на берегу реки Бисерть. Она находилась в декрете.