Чита, , 10:38 — REGNUM Суд в Чите вынес решение об аресте до 29 июня мужчины, который взял в заложники трехлетнего сына. В ходе судебного процесса он раскаялся в содеянном.

«Заложники» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, отец взял в заложники своего ребёнка 30 апреля по адресу Украинский бульвар, 15 в Чите. При этом он угрожал сыну огнестрельным оружием.

В ночь на 1 мая злоумышленника нейтрализовали сотрудники спецподразделений Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и о незаконном лишении свободы.

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