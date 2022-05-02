Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

За неделю, с 22 по 29 апреля, число привившихся от ковида увеличилось на 2559 человек и достигло 712 376 жителей, в том числе две прививки (то есть завершили вакцинацию) сделал 678 041 человек.

На 29 апреля уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 46,6%, что на 3,7% превышает среднероссийский показатель (в РФ — 42,9%).

Напомним, что коллективный иммунитет к COVID-19 в Ульяновской области снижается: 22 апреля он оценивался на уровне 48,6%, 15 апреля составлял 51,1%, 8 апреля — 53,3%, 1 апреля показатель оценивался на уровне 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Таким образом, почти за месяц уровень коллективного иммунитета снизился с 63,7% до 46,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня из-за превышения основных показателей заболеваемости на фоне среднероссийского уровня.

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