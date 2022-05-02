2 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:04 — REGNUM Председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох в интервью немецкой католической радиостанции Domradio прокомментировал перспективы диалога между Святым престолом и Московским патриархатом.

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никогда не следует прерывать диалог, потому что только так вы можете продемонстрировать свою собственную позицию, — отметил кардинал. — И папа Франциск очень четко сказал в онлайн-беседе (с московским патриархом Кириллом. — С. С.), что он благодарен за эту встречу. Далее он сказал: вы знаете, мы не клирики на службе государства, мы пастыри народа, и поэтому у нас нет другого послания, кроме как прекратить эту войну. Это было очень четкое послание. Я не могу судить, воспринял ли патриарх его таким образом». А затем Кох добавил: «Я думаю, что нам нужно, наконец, обсудить в диалоге вопрос, который мы всегда оставляли на задворках. Это вопрос о взаимоотношениях между Церковью и государством. Здесь у нас совершенно иная концепция. На Западе нам пришлось учиться и узнать, что адекватные отношения между Церковью и государством — это отделение Церкви от государства с одновременным партнерством обоих. Это концепция, неизвестная на Востоке, в православии. Здесь говорят о симфонии Церкви и государства. И эта концепция отходит на задний план, сейчас находится под вопросом в связи с событиями на Украине».

Курт Кох Claude Truong-Ngoc

Слова председателя Папского совета по содействию христианскому единству говорят о том, что Святой престол намерен пересмотреть свои отношения с Московским патриархатом. По большому счету речь может идти даже о выставлении некоего пакета вопросов к руководству Русской православной церкви, по которым ее попросят определиться. И уже после этого Святой престол будет решать, на каких условиях он сможет продолжать вести экуменический диалог с Московским патриархатом. Что могло бы интересовать Святой престол в этом контексте? Первую позицию назвал сам кардинал Кох: как Русская православная церковь видит свое отделение от государства. С начала специальной операции России на Украине многие католические издания стали резко критиковать Московский патриархат, считая, что он выступает в качестве «агента поддержки» российского государства. На самом деле это было не так, руководство Русской православной церкви не заявляло о том, что оно благословляет спецоперацию, рассуждая лишь о необходимости «остановить кровопролитие». Но тем не менее сложившийся имидж «государственной Церкви» сегодня обернулся проблемой для Московского патриархата, который многие католики обвиняют в «работе на Кремль».

Конечно, следует сказать, что Русская православная церковь тут не уникальна. Например, если взять армянское церковное сообщество, то есть позиция Эчмиадзина и есть позиция Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви. Последнему приходится учитывать, в какой стране он действует, и поэтому в ряде случаев выступать с публичной поддержкой таких акций и заявлений турецкого правительства, которые никогда не одобрят остальные католикосаты и патриархаты Армянской апостольской церкви. Да и в самом католическом сообществе не так просто. Всеми признаками «государственной Церкви» в настоящее время обладает Украинская греко-католическая церковь. Ее руководство проводит постоянные встречи с украинскими чиновниками высшего ранга, униаты задействованы в информационно-пропагандистском обеспечении деятельности киевского режима. В отличие от епископата Русской православной церкви, где лишь единицы открыто заступились за российское руководство и армию, многочисленные греко-католические епископы как на самой Украине, так и за ее пределами активно защищают своих политиков, военных и нацбаты, «обличая» со всей страстью «врага». Так что в том, как именно Святой престол видит в отношении Русской православной церкви «отделение Церкви от государства с одновременным партнерством обоих», пока остается много туманного и неясного.

Патриарший собор Воскресения Христова, Киев AlexanderVovck

Вопрос тут еще в том, как будет видеть Московский патриархат по итогам украинского кризиса Ватикан. На мировой арене у Святого престола уже есть главный партнер в католическо-православном диалоге — Константинопольский патриархат, максимально, пусть и не по своей воле, реализовавший принцип отделения Церкви от государства. До недавнего времени Русская православная церковь пыталась выстроить Фанару собственную альтернативу. Однако на Украине Московский патриархат получил болезненный удар от Константинопольского патриархата, которому удалось содействовать появлению Православной церкви Украины. Сложные эмоции вызвало у католиков и решение руководства Русской православной церкви создать Патриарший экзархат Африки. Украинское и африканское направления также могут стать предметом размышлений Святого престола на тему, в каком качестве здесь будет в дальнейшем присутствовать Русская православная церковь — как отделенная от государства или реализующая его цели и задачи.