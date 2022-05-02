Вашингтон, 2 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американская компания Rocket Lab отложила запуск лёгкой ракеты-носителя Electron с частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. Об этом сообщает портал Space.com.

Nro.gov Частный космодром Rocket Lab

Запуск отложен из-за неблагоприятных погодных условий, новая старта пуска будет объявлена позже. В ходе этой миссии в Rocket Lab рассчитывают вывести на орбиту 34 малых спутника от разных частных клиентов.

Главной особенностью предстоящего запуска станет попытка возвращения первой ступени носителя с помощью вертолёта. Планируется, что сам запуск пройдёт в обычном режиме, после отделения от космической части первая ступень выполнит несколько манёвров для снижения скорости падения.

После этого должны раскрыться парашюты на первой ступени. Далее будет предпринята попытка её захвата вертолётом Sikorsky S-92. Подобная операция будет выполняться впервые. Во время предыдущих запусков первая ступень ракеты-носителя Electron опускалась с помощью парашютов в океан.

Компания Rocket Lab провела первый запуск разработанной её ракеты Electron в 2017 году. С помощью этой лёгкой ракеты в компании рассчитывают снизить стоимость вывода малых спутников на околоземную орбиту.