Москва, , 10:26 — REGNUM Сообщения о том, что известный британский актер Иэн Маккелен, который сыграл роль мага Гендальфа в саге «Властелин колец» и трилогии «Хоббит» по книгам Дж. Р. Р. Толкиена, якобы недавно посетил Львов и там сфотографировался со своим поклонником, не соответствует действительности. Об этом 2 мая сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

Иэн Маккелен в роли Гендальфа Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

Отмечается, что такие сообщения опроверг сам актер на своей странице в соцсети Twitter, написав: «Несмотря на сообщения СМИ и предполагаемые фотографии, распространяющиеся в сети, я не посещал Львов или еще какое-либо место на Украине».

Также такие данные опроверг и сам автор фотографии, уточнивший, что она была сделана в Лондоне в ноябре 2021 года.

Кроме этого, указывается, что, вероятно, таким образом политтехнологи киевского режима и США после постановочного визита голливудской актрисы Анджелины Джоли делают попытки продемонстрировать более широкую поддержку лидерами общественного мнения, чем она есть на самом деле.

«Особое внимание обращает на себя внимание и такой факт, что почти никто из крупнейших телеграм-каналов, с более, чем миллионной аудиторией, не поспешил проверить информацию, а поучаствовал в распространении фейка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что западные политики и журналисты умышленно искажают слова российских представителей о недопустимости ядерной войны.