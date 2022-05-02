Тюмень, , 10:21 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Ураза-байрам. Пожелания добра и мира он опубликовал в своём телеграм-канале.

Александр Моор справа. Информационный центр правительства Тюменской области

«Праздник Ураза-байрам символизирует духовное совершенствование, милосердие, искренность и великодушие. Это истинные ценности на все времена. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия! Пусть сбудутся все надежды и ожидания», — желает глава региона тюменским мусульманам.

В Тюменской области действует 106 мечетей и молитвенных домов. В регионе зарегистрированы 94 мусульманские религиозные организации.

В информационном центре правительства региона отмечают, что намазы пройдут 2 мая 2022 года во всех действующих мечетях Тюменской области. Расписание богослужений, проводимых Духовным управлением мусульман Тюменской области, можно посмотреть на информационно-просветительском портале «Аль-хакк».