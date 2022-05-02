Ульяновск, 2 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса продлили ещё на месяц режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Губернатор внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности, продлив действие данного режима до 30 июня. Власти ссылаются на эпидемиологическую обстановку, согласно которой при спаде выявляемых случаев заражения коронавирусом ключевые показатели остаются в Ульяновской области выше среднероссийского уровня.

Напомним, что ранее в регионе отменили большинство ковидных ограничений, сохранив масочный режим, а также ряд санитарно-эпидемиологических требований для отдельных учреждений сферы услуг и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 048 427 лабораторных тестов на коронавирус, по результатам которых подтверждено 201 742 случая инфицирования SARS-CoV-2. В настоящее время вылечился 195 501 человек, скончались 4642 ковидных больных.