Иркутск, 2 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 мая обсудил вопросы развития взаимоотношений между Приангарьем и Монголией с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации господином Улзийсайханом Энхтувшином.

Правительство Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации господином Улзийсайханом Энхтувшином

Как сообщает телеграм-канал губернатора, Монголия — давний партнер региона.

«В этом году мы отмечали 100-летие дипломатических отношений между нашими странами и 50-летие со дня открытия Генерального консульства Монголии в Иркутске. Товарооборот между нами растет с каждым годом. Господин Улзийсайхан Энхтувшин предложил поставки традиционных товаров — дубленок, ковров, изделий из текстиля и кашемира.

Сейчас готовится проект создания совместного российско-монгольского производства готовых изделий из кашемира. Мы, в свою очередь, готовы поставлять в Монголию топливно-энергетические ресурсы, промышленные товары, минеральную и химическую продукцию», — пояснил Игорь Кобзев. По его словам, во время встречи говорили и о туризме.

«Здесь нам то есть, что предложить друг другу. Озёра-братья Байкал и Хубсугул интересны путешественникам. Нет сомнений в том, что сотрудничество будет продолжено и дальше», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 16 марта 2022 года начал работу «Экспортный десант». Его задача — найти оптимальные решения в условиях жесточайших антироссийских санкций, введённых Западом в ответ на спецоперацию на Украине. Эксперты из областного «Экспортного десанта» считают, что пряники и овсяное печенье «Падун-Хлеб» могут заинтересовать покупателей Монголии и Китая.

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