Киев, 2 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесен 2 мая в список скандального сайта «Миротворец» за отказ пропускать через свою страну оружие для киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

В базе указанного сайта Орбана назвали «пособником российских военных преступлений», «антиукраинским пропагандистом», соучастником «преступлений российской власти» против киевского режима, который сотрудничает с «российским агрессором».

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Politico сообщила, что прошедшие боевую подготовку граждане США вместе с тысячами других иностранцев участвуют в боях на Украине — на стороне Киева.