Иркутск, 2 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 2 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8620 человек, причём трое из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 960 (+81 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 458 (+7 за сутки). В то же время выздоровели 286 813 пациентов (+142 за сутки).

Ещё 677 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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