Манский район, Красноярский край, 2 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолёта. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В ведомстве напомнили, что днём 1 мая в 120 км от города Красноярска потерпел крушение легкомоторный самолёт. На борту находились два человека. Один из них погиб, второй доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работает следственная группа. Следователи осмотрели воздушное судно, допросили очевидцев происшествия. Назначаются необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия.

Следствие рассматривает все возможные версии. Среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность самолёта. Расследование продолжается.