Ульяновск, 2 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области первомайское шествие завершилось митингом. В празднике приняли участие более 15 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru Шествие в Ульяновске

В праздничной колонне прошли трудовые коллективы и династии, передовики производства, ветераны, представители профсоюзов, национально-культурных автономий и конфессий, члены политических партий. По данным властей, в праздничной демонстрации приняли участие 15 тыс. жителей и гостей Ульяновска.

Шествие прошло по центральным улицам города и завершилось на Соборной площади, где состоялся торжественный митинг. Также прошло награждение отличившихся работников предприятий.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, поздравляя жителей с праздником, поблагодарил трудящихся «за каждодневную работу на благо» региона. От имени чиновников он обещал продолжить работа «над повышением благосостояния жителей», в том числе продолжения «поэтапного повышения зарплат» в коллективах.

«Наша праздничная первомайская демонстрация ещё раз показала, что мы вместе», — сказал Алексей Русских.