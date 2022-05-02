Москва, 2 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Свои поздравления российским мусульманам с праздником Ураза-байрам направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 2 мая обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер подчеркнул, что мусульмане из России, которые опираются на непреходящие духовные ценности, вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе нашей страны, а также в сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов РФ.

«Желаю вам здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел», — заключается в сообщении.

Отметим, Ураза-байрам является одним из наиболее значимых для мусульман религиозных праздников, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.