Барнаул, 2 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Около 30 тысяч человек посетили накануне, 1 мая, праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае, сообщает Алтайтурцентр.

Официальный сайт Алтайского края Турзона «Бирюзовая Катунь», вид с вертолета

Тем самым, региону удалось повторить рекорд посещаемости 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Алтайском крае туристический сезон стартовал на празднике «Цветение маральника». Это традиционное мероприятие проводится на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». В 2022 году церемония открытия была посвящена 85-летию Алтайского края.

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