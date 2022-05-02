Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Памятник русскому художнику Святославу Рериху и его жене, индийской киноактрисе Девики Рани, открыт в доме-музее Рерихов в предгорьях Гималаев. Об этом сообщила сотрудница Международного центра Рерихов Лариса Сургина агентству ТАСС.

Святослав Рерих. Портрет Н.К. Рериха. 1938 г

Сургина рассказала, что скульптурную композицию планировали открыть ещё в 2021 году. Тогда планам помешала пандемия новой коронавирусной инфекции. Автором памятника является скульптор Алексей Леонов.

«Это первые скульптуры в полный рост Святослава Рериха и Девики Рани в Индии», — подчеркнула сотрудница Международного центра Рерихов.

Святослав Рерих (сын художника Николая Рериха) являлся почётным членом Академии Художеств СССР. Многие годы он работал в Индии, где встретился с популярной актрисой Девикой Рани.