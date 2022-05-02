Кетченеровский район, Калмыкия, 2 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с грузовым автомобилем на трассе Р-22 «Каспий». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно оперативной информации, авария случилась примерно в 9:45 мск 1 мая в Кетченеровском районе. На 165-м километре федеральной трассы грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Смертельные травмы получили два человека.

На месте ДТП работали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.