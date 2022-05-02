Анкара, 2 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. О негативной ситуации с туристами из России в Турции из-за украинско-российского кризиса не может быть и речи. Об этом 2 мая заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Также он подчеркнул, что президент России Владимир Путин следит за этим вопросом и «уже сказал, что окажет как можно большую поддержку».

При этом турецкий лидер отметил, что он рассчитывает, что его визит в Саудовскую Аравию может стать важным шагом в увеличении числа туристов из этой страны на турецких курортах.

«Я считаю, что туристический сезон в Турции пройдет очень и очень позитивно. Наш министр туризма также продолжит свою работу по этому вопросу в ближайшее время», — заключил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат парламента Турции от правящей в стране Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр резко ответил на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о туристах из России на турецких курортах.

Отметим, ранее в интервью греческому общественному телевидению ERT Зеленский заявил, что он считает недопустимым для Турции принимать туристов из России, назвав это «двойными стандартами» и «несправедливостью».