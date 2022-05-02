Ульяновск, , 09:45 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации ведомства, 1 мая в регионе лабораторно подтверждено 56 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на один случай, чем было выявлено 30 апреля.

Отметим, что последние трое суток, 29 апреля — 1 мая, количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирус не превышает 60.

Всего в Ульяновской области проведено 2 048 427 лабораторных исследований на SAR-CoV-2, в том числе 1 мая сделано 1323 теста.

Напомним, ранее в регионе проводили не менее 3 тыс. исследований в сутки, в отдельные периоды они превышали 6 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 195 501 человек, умерли 4642 ковидных больных.