Донецк, 2 мая 2022, 09:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:18 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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