Элиста, , 09:45 — REGNUM В Элисте из-за плохих погодных условий перенесли церемонию закрытия фестиваля тюльпанов. Об этом 2 мая сообщается в телеграм-канале администрации столицы Калмыкии.

Красные тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Уважаемые жители Элисты и гости города. Из-за погодных условий все мероприятия фестиваля тюльпанов переносятся на завтра, 3 мая», — уточняют власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте подготовлена программа, которая завершит фестиваль. Это шествие в национальных костюмах, спортивно-этнографический фестиваль, этнографическая программа «Ишкя гер» (кибитки), мастер-классы, пленэр, флешмоб «300 домбристов» и праздничный концерт на площади Победы.

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