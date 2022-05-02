Элиста, 2 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Элисте из-за плохих погодных условий перенесли церемонию закрытия фестиваля тюльпанов. Об этом 2 мая сообщается в телеграм-канале администрации столицы Калмыкии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Красные тюльпаны

«Уважаемые жители Элисты и гости города. Из-за погодных условий все мероприятия фестиваля тюльпанов переносятся на завтра, 3 мая», — уточняют власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте подготовлена программа, которая завершит фестиваль. Это шествие в национальных костюмах, спортивно-этнографический фестиваль, этнографическая программа «Ишкя гер» (кибитки), мастер-классы, пленэр, флешмоб «300 домбристов» и праздничный концерт на площади Победы.