Рубцовск, Алтайский край, , 09:40 — REGNUM В Рубцовском районе Алтайского края утром, 2 мая, произошло серьёзное ДТП с пятью пострадавшими. Подробности со ссылкой на очевидцев аварии сообщает сообщество «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте»).

ДТП

Около 8:05 местного времени на подъезде к посёлку Пушкино водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Nissan Cefiro, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием в кювет.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, госпитализирован в КГБУЗ ГБ №1. Также различные травмы получили четверо пассажиров: 2004, 2001, 2006 и 1999 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2022 года на дорогах Алтайского края случилось 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 158 получили ранения.

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