Всеволод Немов, 2 мая 2022, 10:32 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов. В интервью греческому общественному телевидению ERT он назвал такое поведение турецких властей недопустимым, если Анкара в будущем хочет дружеских отношений с Киевом. Турции надо сделать выбор, считает он. В социальных сетях мнение Зеленского резко осуждают.
«Маразм крепчал», — высказалась в телеграм-канале «Это Ростов» Angelina.
«Кто-нибудь скажет этому придурку, что не одна из стран планеты ему ничего не должна. Этот маленький зажравшийся клоун только клянчит», — указала Юлия Б.
«Куда они без наших туристов? Зеля на одних обиделся, у других попрошайничает: «Дайте-дайте, я знаю, у вас есть». Стыдоба», — написала Elena.
«Шут гороховый», — прокомментировала Оксана.
«На обиженных воду возят», — вспомнила пословицу Л.
«Вот же пуп земли», — недоумевает Марина Ч.
«Нормально прёт Зеленского», — указала Анна Р.
«Сколько можно терпеть его ахинею?» — задаётся вопросом Alex B.
В социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи нашли подходящую песню про обиду, которую стоит послушать украинскому лидеру. Композиция «Я обиделась» в исполнении кабаре-дуэт «Академия», считают ростовчане, вполне подходит в данной ситуации.
«Этот клоун теперь всему миру будет диктовать, что и как делать?» — недоумевает Natalia C.
«Там, скорее всего, старик [Джо] Байден (президент США. — прим. ИА REGNUM) диктует, а эта плесень шестерит. Щучий сын», — ответила на комментарий Вероника С.
«Приезжайте в Дагестан, у нас всё лучше и лучше, да и дешевле», — предложил альтернативу турецким курортам Гусейн Г.
«Поплачь ещё», — предложил Зеленскому Руслан Г.
«Обиделся? Ну пусть тогда идёт в другую песочницу», — посоветовала Эльвира К.
«Обиженные, напоминаю, сидят и кукарекают. Ему уже пора имя на Василису поменять, и будет он у Байдена любимой женой», — высказался Максим Б.
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ИА REGNUM отмечает, что Зеленскому на его претензии к Турции и обиды из-за российских туристов ответил экс-депутат турецкого парламента Шамиль Тайяр.
«Глупый комик!» — так охарактеризовал украинского лидера Тайяр в ответ на обвинения в адрес властей Турции в ведении политики двойных стандартов.
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