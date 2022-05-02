2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Всеволод Немов, , 10:32 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов. В интервью греческому общественному телевидению ERT он назвал такое поведение турецких властей недопустимым, если Анкара в будущем хочет дружеских отношений с Киевом. Турции надо сделать выбор, считает он. В социальных сетях мнение Зеленского резко осуждают.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Маразм крепчал», — высказалась в телеграм-канале «Это Ростов» Angelina.

«Кто-нибудь скажет этому придурку, что не одна из стран планеты ему ничего не должна. Этот маленький зажравшийся клоун только клянчит», — указала Юлия Б.

«Куда они без наших туристов? Зеля на одних обиделся, у других попрошайничает: «Дайте-дайте, я знаю, у вас есть». Стыдоба», — написала Elena.

«Шут гороховый», — прокомментировала Оксана.

«На обиженных воду возят», — вспомнила пословицу Л.

«Вот же пуп земли», — недоумевает Марина Ч.

«Нормально прёт Зеленского», — указала Анна Р.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Сколько можно терпеть его ахинею?» — задаётся вопросом Alex B.

В социальной сети «ВКонтакте» интернет-пользователи нашли подходящую песню про обиду, которую стоит послушать украинскому лидеру. Композиция «Я обиделась» в исполнении кабаре-дуэт «Академия», считают ростовчане, вполне подходит в данной ситуации.

«Этот клоун теперь всему миру будет диктовать, что и как делать?» — недоумевает Natalia C.

«Там, скорее всего, старик [Джо] Байден (президент США. — прим. ИА REGNUM) диктует, а эта плесень шестерит. Щучий сын», — ответила на комментарий Вероника С.

«Приезжайте в Дагестан, у нас всё лучше и лучше, да и дешевле», — предложил альтернативу турецким курортам Гусейн Г.

«Поплачь ещё», — предложил Зеленскому Руслан Г.

«Обиделся? Ну пусть тогда идёт в другую песочницу», — посоветовала Эльвира К.

«Обиженные, напоминаю, сидят и кукарекают. Ему уже пора имя на Василису поменять, и будет он у Байдена любимой женой», — высказался Максим Б.

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ИА REGNUM отмечает, что Зеленскому на его претензии к Турции и обиды из-за российских туристов ответил экс-депутат турецкого парламента Шамиль Тайяр.

«Глупый комик!» — так охарактеризовал украинского лидера Тайяр в ответ на обвинения в адрес властей Турции в ведении политики двойных стандартов.

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