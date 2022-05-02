Ереван, 2 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Утром в понедельник, 2 мая, армянские полицейские по состоянию на 09:40 (08:40 мск) задержали 125 активистов из числа участников мирных протестных акций оппозиции Армении, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и перекрывавших улицы Еревана. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба полиции республики.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

Отмечается, что все задержанные протестующие были доставлены в полицейские участки. При этом ранее в интернете появились видеозаписи задержаний активистов, на которых видно, что участников протестных акций полиция силой запихивает в автозаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оппозиция Армении, которая требует отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване.