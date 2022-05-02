Москва, , 09:31 — REGNUM Рынок новых малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России по итогам первого квартала 2022 года показал незначительное падение (0,2%) в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За первые три месяца 2022 года в России продали 27,4 тыс. новых автомобилей класса LCV. Российский рынок оказался пятым по объёму продаж в Европе.

Лидером европейского рынка в первом квартале текущего года стала Франция, где продали 90,5 тыс. автомобилей. В годовом исчислении продажи LCV во Франции упали на 24,2%.

В тройку крупнейших рынков также вошли Великобритания (74,3 тыс. авто, падение на 23,6%) и Германия (57,9 тыс. авто, падение на 13,6%). Четвёртое место занял рынок Италии, где продали 43,3 тыс. автомобилей LCV, что на 5,3% меньше показателей 2021 года.

В Европейской ассоциации автопроизводителей отчитались о 379,4 тыс. проданных автомобилей LCV в регионе. В сравнении с первым кварталом 2021 года продажи упали на 22,5%.