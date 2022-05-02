Донецк, , 09:29 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 6 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 2 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 10 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 1 мая до 08:00 2 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 159 человек, включая 29 детей.

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