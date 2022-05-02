Барнаул, , 09:28 — REGNUM Правоохранители Алтайского края с наступлением теплого сезона обеспокоены ростом числа ДТП. Как сообщает 2 мая территориальное ГУ МВД РФ, с начала апреля 2022 года на дорогах региона случилось 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек погибли и 158 получили ранения.

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«В 42 случаях в ДТП участвовали водители, которые в течение зимнего периода не эксплуатировали транспортные средства, а выехали на дороги с наступлением теплого весеннего сезона. Причем 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек, произошли по вине малоопытных либо утративших навыки управления транспортных средств автомобилистов», — пояснили инспекторы.

Они также напомнили, что неопытные водители, люди в возрасте, отказывающиеся от зимних поездок из-за перестраховки, а также бережливые хозяева, которые не ездят зимой, чтобы защитить автомобиль от едких реагентов, успевают отвыкнуть от машины, теряют навыки вождения и, оказавшись в условиях интенсивного движения, ощущают неуверенность за рулем из-за отсутствия практики, в ряде случаев ведут себя на дороге неадекватно, создавая опасность для других участников движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля произошло ДТП, в котором погибли трое человек. Авария случилась на 170 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на встречку и столкнулся рефрижератором ISUZU АФ-4749SO, под управлением 37-летнего мужчины.

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