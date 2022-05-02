Лондон, 2 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. От серьезного заболевания могут уберечь орехи, особенно грецкие, фундук, миндаль, кешью. Об этом рассказал британский врач Уильям Ли.

Орехи

В данных продуктах содержатся противораковые полифенолы, которые укрепляют иммунную систему. Для профилактики онкозаболеваний специалист порекомендовал есть и помидоры.

«Томаты богаты самым мощным противораковым антиоксидантом — ликопином. Это вещество защищает структуру ДНК, предотвращая онкологию. Ликопин также способен замедлить развитие злокачественных новообразований», — отметил он изданию Daily Express.