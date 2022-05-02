Красноярск, 2 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. По состоянию на утро 2 мая в Красноярском крае действует 15 лесных пожаров на площади 455 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

Очаги возгораний зарегистрированы в девяти районах и Шарыповском муниципальном округе. В минлесхозе заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. Четыре очага уже локализовано.

За прошедшие сутки в крае потушили 27 пожаров на площади 1,3 тыс. га. В тушении принимали участие 367 человек. Было задействовано 67 единиц техники, 12 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территорий Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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