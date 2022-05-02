Будапешт, 2 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС, которая должна привести к ограничению импорта энергоресурсов из РФ. Об этом 2 мая заявил руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергели Гуляс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы … никогда не поддержим распространение санкций ЕС против России на сферу энергетики», — отметил он в эфире HirTV.

Введение ограничительных мер против РФ требует единогласия стран ЕС, а так как его нет из-за позиции Венгрии, то Еврокомиссии нет смысла вводить эмбарго на энергоресурсы из РФ, добавил он.