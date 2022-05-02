Ростов-на-Дону, 2 мая, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 7,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, сообщает 2 мая пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 7,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что режим ЧС в Ростовской области, объявленный 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса, продлится до снижения числа вынужденных переселенцев на Дону. В Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения людей.