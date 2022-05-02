Барнаул, , 09:16 — REGNUM Власти Барнаула известили о перекрытии 2 мая с 12:00 местного времени движения на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Молодежной. Как сообщает пресс-центр городской мэрии со ссылкой на специалистов Сибирской генерирующей компании (СГК), возникла необходимость в замене участка тепломагистрали. У части жителей отключена горячая вода.

Барнаул (сс) Muad'Dib

«При переходе дороги на данном участке нет возможности смонтировать обводную линию», — пояснили энергетики.

По их словам, под отключение попали 64 многоквартирных жилых дома, 41 частный дом, один детский сад и девять школ.

Срок их завершения работ — 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, несмотря на то, что столбики термометра поднялись выше +25 °C, все ещё продолжается отопительный сезон.

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